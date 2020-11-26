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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

26.11.2020 10:31



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 124.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 496.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 620.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 05/11/2020 tarih 69/1361 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.11.2020 ila 25.11.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.481.032,860 TL'dir.
Kalan paylar, 27.11.2020 ve 30.11.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.kilergyo.com, halka arzda satışa aracılık edecek Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ahlatciyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890093


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