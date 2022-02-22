***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 620.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 775.000.000 TL (% 125 oranında) artırılarak 1.395.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 03/02/2022 tarih 6/147 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 07.02.2022 ila 21.02.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 14.024.363,844 TL'dir.Kalan paylar, 23.02.2022 ve 24.02.2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış olan izahname ortaklığımızın www.kilergyo.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tacirler.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003398BIST