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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

09.11.2020 14:33
GÜNCEL HABERLER



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

06.11.2020 Tarih Saat:11:48:43'te KAP'ta yayınlanan açıklamamız gerekli şablon kullanılarak yeniden düzenlenmiştir. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu 06/11/2020 tarihli toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesine Sayın Ümit Kiler'in üye olarak atanmasına, karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887113


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