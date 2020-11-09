***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.11.2020 Tarih Saat:11:48:43'te KAP'ta yayınlanan açıklamamız gerekli şablon kullanılarak yeniden düzenlenmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu 06/11/2020 tarihli toplantısındaKurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaŞirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesine Sayın Ümit Kiler'in üye olarak atanmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887113BIST