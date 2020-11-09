***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.11.2020 14:33
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.11.2020 Tarih Saat:11:48:43'te KAP'ta yayınlanan açıklamamız gerekli şablon kullanılarak yeniden düzenlenmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 06/11/2020 tarihli toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesine Sayın Ümit Kiler'in üye olarak atanmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887113
BIST
16:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 39,75
|Açılış
|: 1.214
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|Önceki Kapanış
|: 1.192
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1.235
En Düşük
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En Yüksek
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535,33
En Düşük
491,14
BIST En Aktif Hisseler16:03
|DOCO
|337,70
|152.727.279
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|329.064.398
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.059.321
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.130.135
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.514.379
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|300.110.523
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
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|RTALB
|43,72
|239.208.085
|% -8,80
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|GLRYH
|13,53
|17.725.296
|% -8,21
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|KLGYO
|10,98
|177.754.268
|% -8,12
|
|GARAN
|7,51
|3.778.175.005
|% 7,59
|
|THYAO
|10,68
|1.729.443.264
|% 9,99
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|PETKM
|4,47
|1.442.466.449
|% 4,20
|
|AKBNK
|5,40
|1.036.257.642
|% 7,57
|
|YKBNK
|2,48
|985.217.647
|% 6,44
|
|GARAN
|7,51
|3.778.175.005
|% 7,59
|
|YKBNK
|2,48
|985.217.647
|% 6,44
|
|PETKM
|4,47
|1.442.466.449
|% 4,20
|
|ODAS
|3,70
|799.061.468
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,52
|300.110.523
|% -15,56
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0521
|8,0611
|% -5,38
|
|Euro
|9,5625
|9,5775
|% -5,42
|
|Sterlin
|10,5848
|10,6379
|% -5,25
|
|Frank
|8,8781
|8,9316
|% -5,83
|
|Riyal
|2,1427
|2,1535
|% -5,38
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-62,61
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-40,42
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|-273,00
|
|Tam
|3.273
|3.360
|-271,43
|
|Yarım
|1.582
|1.625
|-131,29
|
|Çeyrek
|794
|813
|-65,65
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,60
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|3,39
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Seans Raporu
16:03
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16:17BLCYT
Yüzde 8.40 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 534, 886 adet işlem
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16:16MERKO
Yüzde 8.68 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 180, 491 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 26 artarak (% 4.17 ) 1, 357
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