***KLKIM* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
07.05.2021 09:50
***KLKIM******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalekim Kimyevi Maddeler San ve Tic A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935122
BIST
11:151.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
11:158,2906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0210
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
11:1510,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0214
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
11:15485,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,56
|Açılış
|: 485,13
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler11:13
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|ERBOS
|82,80
|86.433.635
|% 8,31
|
|VAKFN
|15,54
|3.539.142
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,96
|39.771.376
|% -5,77
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|KOZAL
|130,20
|913.755.241
|% 6,29
|
|PETKM
|6,69
|813.294.803
|% -3,04
|
|KRDMD
|8,25
|457.905.202
|% -0,36
|
|TUPRS
|93,65
|295.613.173
|% 2,13
|
|THYAO
|12,89
|254.515.079
|% -0,31
|
|PETKM
|6,69
|813.294.803
|% -3,04
|
|KRDMD
|8,25
|457.905.202
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,09
|79.804.605
|% 0,48
|
|GARAN
|7,37
|183.330.297
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,14
|25.697.220
|% -0,87
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2938
|8,2961
|% 0,32
|
|Euro
|10,0213
|10,0269
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,5150
|11,5728
|% 0,54
|
|Frank
|9,1050
|9,1599
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2052
|2,2163
|% 0,33
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|6,21
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,36
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,11
|68,11
|0,02
|