***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 10:17
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957512
BIST
11:341.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 18,84
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:348,5776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0473
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5598
11:3410,0930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0453
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0703
11:34483,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,21
|Açılış
|: 483,54
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,10
BIST En Aktif Hisseler11:34
|MARKA
|5,56
|2.885.601
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.178.962
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DOBUR
|19,50
|2.588.025
|% 9,37
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,31
|28.236.958
|% -8,82
|
|FADE
|8,78
|35.084.052
|% -8,73
|
|EDATA
|14,46
|10.823.842
|% -8,19
|
|EDIP
|3,79
|21.817.404
|% -7,79
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|TUPRS
|98,15
|574.263.347
|% 1,71
|
|GARAN
|9,12
|414.416.804
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,97
|337.738.152
|% 1,14
|
|EREGL
|19,49
|298.098.622
|% 2,20
|
|PETKM
|5,92
|267.696.169
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,46
|153.551.340
|% 1,65
|
|GARAN
|9,12
|414.416.804
|% 1,90
|
|PETKM
|5,92
|267.696.169
|% 2,60
|
|KRDMD
|7,97
|337.738.152
|% 1,14
|
|DAGI
|4,90
|146.932.787
|% 4,03
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5637
|8,5776
|% -0,55
|
|Euro
|10,0855
|10,0930
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,8516
|11,9111
|% -0,59
|
|Frank
|9,2590
|9,3148
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2787
|2,2902
|% -0,61
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|3,00
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|0,09
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Seans Raporu
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