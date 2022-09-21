***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 12:03
***KLKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064459
BIST
14:563.257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -20,06
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
14:5618,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
14:5618,1755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0788
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
14:56986,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,97
|Açılış
|: 987,15
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler14:54
|ULUSE
|118,80
|18.560.553
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|111.191.231
|% 9,96
|
|EGGUB
|66,95
|73.157.043
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,38
|27.526.879
|% 9,74
|
|ULUFA
|7,16
|50.850.782
|% 9,48
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.758.530
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|199.465.322
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|789.822.620
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|219.134.107
|% -9,82
|
|THYAO
|70,05
|3.572.709.700
|% -3,31
|
|ASELS
|31,72
|2.298.878.077
|% 3,12
|
|VAKBN
|8,05
|2.198.421.166
|% -4,51
|
|GARAN
|19,64
|1.803.503.527
|% -2,48
|
|YKBNK
|7,08
|1.693.230.983
|% -1,12
|
|VAKBN
|8,05
|2.198.421.166
|% -4,51
|
|EKGYO
|3,90
|1.020.845.074
|% -2,74
|
|YKBNK
|7,08
|1.693.230.983
|% -1,12
|
|SKBNK
|3,12
|789.822.620
|% -9,83
|
|HALKB
|8,16
|1.669.151.428
|% -2,97
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3088
|18,3353
|% 0,09
|
|Euro
|18,1726
|18,1789
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,7123
|20,8162
|% -0,30
|
|Frank
|18,9491
|19,0632
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8571
|4,8815
|% 0,10
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|10,20
|
|Altın Gr.
|986
|987
|6,51
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.689
|6.771
|-4,00
|
|Yarım
|3.259
|3.303
|4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.652
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,16
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|2,03
|
Seans Raporu
14:54
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