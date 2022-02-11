***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.02.2022 tarih ve 2022/08 sayılı toplantısında 2022 yılı için şirketlerin dahil oldukları gruplara ilişkin belirlemede, zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde dahil olduğumuz grup kapsamında en az üç bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurma zorunluluğu ve komitelerin yapısı da gözetilerek, yönetim kurulu üye sayısının 8'den 9'a çıkarılmasına ve bu amaçla, yapılacak 2021 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 9'ncu maddesi hükmünün tadiline karar verilmiş olup, uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.02.2022 tarihinde (bugün) başvurumuz yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001244BIST