***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin Şirketin Yönetimi ve Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru SPK'nın 18.02.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-17523 sayılı izin yazısıyla onaylanmış olup, söz konusu yazı 21.02.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Esas sözleşme tadil metnine ilişkin T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılarak alınan izin sonucunda yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003268BIST