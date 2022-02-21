***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.02.2022 19:21
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin Şirketin Yönetimi ve Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru SPK'nın 18.02.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-17523 sayılı izin yazısıyla onaylanmış olup, söz konusu yazı 21.02.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Esas sözleşme tadil metnine ilişkin T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılarak alınan izin sonucunda yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003268
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
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|Önceki Kapanış
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2.061
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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18:05833,21
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|: 0,09%
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|Açılış
|: 833,21
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|Önceki Kapanış
|: 832,47
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840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6576
|13,6714
|% 0,17
|
|Euro
|15,4658
|15,4876
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,5416
|18,6345
|% 0,22
|
|Frank
|14,8624
|14,9520
|% 0,74
|
|Riyal
|3,6302
|3,6484
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|0,52
|
|Altın Gr.
|833
|833
|0,40
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,48
|-0,03
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|B. Petrol
|92,84
|92,84
|1,45
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Seans Raporu
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17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
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Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem