***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 02.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, "İşletme Konusu" başlıklı 3'ncü maddesi tadili amacıyla 24.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararımız çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, yönetim kurulu üye sayısının değiştirilmesi amacıyla, Esas Sözleşme'nin "Şirketin Yönetimi ve Yönetim Kurulu" başlıklı 9'ncu maddesi tadili de eklenerek güncellenmek suretiyle, uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120247BIST