***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
18.05.2021 16:10
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Şirketimiz esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36,37,38,39,40 ve 41 maddelerinin ise iptaline, 15/03/2021 18/03/2021 10290
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936764
BIST