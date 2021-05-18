***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoŞirketimiz esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36,37,38,39,40 ve 41 maddelerinin ise iptaline, 15/03/2021 18/03/2021 10290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936764BIST