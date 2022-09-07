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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

07.09.2022 09:06
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Kalekim Romania S.A.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yapı kimyasalları, boya sıva başta olmak üzere Şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve pazarlama yapmaktır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000,- (beşyüzbin ) RON
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.09.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
-
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ticari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/11/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Romanya'da, sermayesinin %50'sine iştirak ettiğimiz "Kalekim Romania S.A." unvanlı şirketin kuruluşu ilgili makamlarca tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060823


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 12,98 49.004.531 % 10,00  
BRKO 2,31 457.981 % 10,00  
ROYAL 4,74 3.774.770 % 9,98  
CUSAN 14,15 19.997.564 % 9,95  
ZRGYO 4,53 81.247.859 % 9,95  
daha fazla
11:22 Alış Satış %  
Dolar 18,2219 18,2494 % 0,08  
Euro 18,0895 18,1023 % 0,28  
Sterlin 20,9221 21,0270 % -0,06  
Frank 18,4837 18,5951 % 0,24  
Riyal 4,8384 4,8627 % 0,07  
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11:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 2,39  
Altın Gr. 998 998 0,66  
Cumhuriyet 6.740 6.842 9,00  
Tam 6.760 6.851 11,00  
Yarım 3.294 3.344 5,00  
Çeyrek 1.652 1.675 3,00  
Gümüş.Ons 18,19 18,22 0,19  
Gümüş Gr. 10,63 10,65 0,08  
B. Petrol 92,10 92,10 -0,73  
Seans Raporu 11:22
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