***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
23.10.2023 09:40
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2023 yılı 3.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2023 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekli dosyalarda yer almaktadır. İlgili sunuma gün içerisinde www.kalekim.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208451
BIST
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13:167.549
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 38,79
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:1628,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1099
|Açılış
|: 28,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:1629,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1058
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8122
En Düşük
29,6380
13:161.783,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.783,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:16
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.779.469
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|337.268.615
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.945.439
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.408,00
|3.718.528
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.965.548
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,10
|34.649.940
|% -7,44
|
|BIOEN
|22,26
|520.910.239
|% -4,95
|
|OSMEN
|229,70
|70.225.565
|% -4,69
|
|AYCES
|464,70
|20.072.774
|% -4,40
|
|THYAO
|209,40
|4.158.722.565
|% 1,11
|
|TUPRS
|130,90
|1.958.673.373
|% 1,24
|
|ASTOR
|115,00
|1.421.608.001
|% -0,09
|
|PETKM
|20,40
|1.218.957.802
|% 0,29
|
|PGSUS
|700,00
|1.182.397.755
|% 2,62
|
|EKGYO
|6,97
|1.038.596.508
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,79
|805.783.617
|% 1,22
|
|ODAS
|12,11
|907.266.370
|% 1,76
|
|IHLAS
|1,04
|69.673.909
|% 0,00
|
|KATMR
|2,50
|165.969.390
|% 2,04
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0457
|28,0532
|% 0,39
|
|Euro
|29,7443
|29,7588
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,9670
|34,1373
|% 0,24
|
|Frank
|31,3126
|31,5012
|% 0,37
|
|Riyal
|7,4590
|7,4964
|% 0,43
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|2,90
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.004
|12.087
|15,00
|
|Yarım
|6.020
|6.069
|8,00
|
|Çeyrek
|3.001
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|-0,26
|