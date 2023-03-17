***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
17.03.2023 22:37
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126064
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.136
18:0518,9974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
18:0520,2825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1436
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3228
En Düşük
20,0839
18:051.212,27
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 39,45
|Açılış
|: 1.212,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.214,77
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|EPLAS
|48,86
|49.324.112
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|VKING
|42,74
|27.986.249
|% -9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|GRNYO
|4,51
|5.040.676
|% -9,62
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASELS
|57,35
|4.137.956.931
|% 2,05
|
|EREGL
|38,00
|3.805.693.111
|% -4,33
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
|
|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9919
|18,9974
|% 0,04
|
|Euro
|20,2613
|20,2825
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,0772
|23,1929
|% 0,58
|
|Frank
|20,4493
|20,5725
|% 0,41
|
|Riyal
|5,0455
|5,0708
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|68,54
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|39,62
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.131
|8.232
|246,00
|
|Yarım
|3.986
|4.028
|120,00
|
|Çeyrek
|1.993
|2.014
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,62
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,79
|0,52
|
|B. Petrol
|72,48
|72,48
|-2,22
|