***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
18.05.2021 16:10
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kar dağıtım politikası ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936765
BIST
17:271.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:278,3576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0459
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:2710,2079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0983
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:27501,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,05
|Açılış
|: 501,00
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:27
|NTGAZ
|10,89
|10.872.696
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|FENER
|28,44
|307.227.715
|% 9,98
|
|JANTS
|79,90
|301.747.973
|% 9,98
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|BJKAS
|8,02
|384.936.055
|% -9,89
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.765.331
|% -9,59
|
|YAPRK
|82,70
|42.812.318
|% -8,67
|
|GARAN
|8,10
|1.533.382.732
|% 1,76
|
|KOZAL
|131,40
|1.431.775.949
|% 2,26
|
|SISE
|8,04
|1.311.949.693
|% 2,68
|
|THYAO
|13,36
|838.272.735
|% 0,00
|
|EREGL
|19,39
|750.002.773
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|1.533.382.732
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,97
|344.772.595
|% 2,07
|
|SISE
|8,04
|1.311.949.693
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,15
|225.437.219
|% 0,94
|
|CEMAS
|1,35
|117.688.391
|% 0,75
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3543
|8,3576
|% 0,55
|
|Euro
|10,2021
|10,2079
|% 0,97
|
|Sterlin
|11,8289
|11,8883
|% 0,96
|
|Frank
|9,2799
|9,3358
|% 1,25
|
|Riyal
|2,2219
|2,2331
|% 0,55
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-0,46
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,56
|0,03
|
|B. Petrol
|69,15
|69,15
|-0,31
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 4 artarak (% 0.55 ) 1, 534
-
17:39XU100
Endeks 1, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 15, 979.00 milyon TL de
-
17:39EDIP
Yüzde 8.91 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 009, 353 adet işlem
-
17:36GRNYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 660, 411 adet işlem
-
17:35MEGAP
Yüzde 4.63 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 694, 306 adet işlem