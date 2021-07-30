***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 15:14
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında
01
17:591.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.391
En Düşük
1.380
17:598,4289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:5910,0094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0592
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:59493,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,88
|Açılış
|: 493,31
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IDGYO
|3,08
|153.142.310
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,32
|86.796.048
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.152.637
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.813.186
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.573.482
|% 9,96
|
|METUR
|6,82
|98.054.431
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,67
|157.581.050
|% -9,86
|
|MEGAP
|6,67
|157.581.050
|% -9,86
|
|HURGZ
|1,67
|29.043.549
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,08
|134.161.001
|% -5,99
|
|GARAN
|8,49
|1.443.097.258
|% 1,80
|
|KARSN
|4,56
|795.285.453
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,83
|710.684.415
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,39
|640.418.613
|% 3,46
|
|EREGL
|20,02
|578.593.254
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,39
|640.418.613
|% 3,46
|
|KARSN
|4,56
|795.285.453
|% 8,57
|
|GARAN
|8,49
|1.443.097.258
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,83
|710.684.415
|% 0,77
|
|CEMAS
|1,32
|86.796.048
|% 10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4238
|8,4289
|% -0,32
|
|Euro
|9,9955
|10,0094
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,6961
|11,7548
|% -0,67
|
|Frank
|9,2686
|9,3244
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2424
|2,2536
|% -0,27
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-6,47
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,54
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|-0,01
|