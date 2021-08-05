***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 2021/46 sayılı toplantısında artan talebe bağlı olarak, yurtdışı yatırımlarının ihtiyacı olan konsantre ürünlerin üretimi amacıyla, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kurulmasına ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde söz konusu yatırım için 23.000.000,-TL tahsis edilmesi suretiyle Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kurulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955088BIST