***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 18:16
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 2021/46 sayılı toplantısında artan talebe bağlı olarak, yurtdışı yatırımlarının ihtiyacı olan konsantre ürünlerin üretimi amacıyla, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kurulmasına ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde söz konusu yatırım için 23.000.000,-TL tahsis edilmesi suretiyle Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kurulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955088
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,98
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.408
18:058,5409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0663
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
18:0510,1332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0929
|Açılış
|: 10,0900
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|Önceki Kapanış
|: 10,0050
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10,1691
En Düşük
10,0325
18:05495,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 495,09
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|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,90
|5.232.566
|% 10,00
|
|UZERB
|35,86
|458.724
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.603.256
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|113.011.217
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.221.898
|% 9,98
|
|DERIM
|10,43
|15.101.492
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.567.777
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.736.430
|% -9,84
|
|SANFM
|19,50
|10.066.874
|% -9,30
|
|SNKRN
|21,06
|797.164
|% -9,22
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|KOZAL
|109,50
|1.737.153.209
|% 3,30
|
|TUPRS
|97,75
|817.805.775
|% 3,38
|
|THYAO
|12,76
|652.575.263
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,49
|614.729.809
|% 1,63
|
|ODAS
|1,39
|167.617.974
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|TSKB
|1,33
|127.054.129
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5369
|8,5409
|% 0,78
|
|Euro
|10,1196
|10,1332
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,8590
|11,9185
|% 1,01
|
|Frank
|9,3789
|9,4354
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2697
|2,2811
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,31
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,00
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|0,97
|