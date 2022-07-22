***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2022 18:12
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.07.2022 tarihli toplantısında Cezayir'de, bulunduğu bölgede kuru harçlar ve boya/sıva üretimi ve satışı yapmak üzere "Sarl HA Building Industry" ("Şirket") unvanı ile kurulu, sermayesine %50 oranında iştirakimiz bulunan Şirket'e yapılacak yatırımın mevcut global politik ve makroekonomik gelişmeler dahilinde değerlendirilmesi neticesinde Cezayir pazarındaki yatırım koşullarındaki değişikliklerden dolayı, yerel üretimi baz alan önceki iş planlarının revizyonlarının incelenmesi ve mevcut yatırımın geldiği aşama gözetilerek, pazarda yerel üretimin beklenen ekonomik faydayı yaratmayacağı bu bağlamda diğer %50 yerel ortaklarla karşılıklı olarak mutabık kalınarak mevcut Şirketin tasfiyesine gidilmesine karar verilmiştir.
Cezayir'de ortak olduğumuz bu yurtdışı iştirakimiz için halka arzdan elde edilen gelirden bugüne kadar herhangi bir işletme sermayesi ihtiyacı karşılanmamıştır. Şirketimiz, Cezayir pazarına mevcut ihracat faaliyetlerine devam etmeyi planlamakta olup, söz konusu iştirakin tasfiyesi suretiyle işbu yurt dışı yatırımdan vazgeçilmiş olması, Şirketimiz kısa ve orta vadeli bölgesel büyüme planlarında bir değişiklik doğurmayacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047427
BIST
18:052.517
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|: 2.524
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7462
|17,7629
|% 0,30
|
|Euro
|18,1445
|18,1720
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,2770
|21,3837
|% 0,34
|
|Frank
|18,3926
|18,5034
|% 0,73
|
|Riyal
|4,7124
|4,7361
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.731
|1.731
|12,36
|
|Altın Gr.
|988
|988
|8,89
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.634
|6.725
|-37,00
|
|Yarım
|3.233
|3.291
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.645
|-9,00
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|Gümüş.Ons
|18,75
|18,80
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,03
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|B. Petrol
|105
|105
|1,24
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