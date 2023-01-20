***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 08:42
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 19.01.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde, 1-Artan doğal gaz ve elektrik fiyatları gözetilerek, hem maliyet düşürme hedeflerimiz hem de sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında, öncelikli olarak grup içi ihtiyacın karşılanması amacıyla, Yerköy Kale Seramik Özel OSB adresinde 5 farklı parselde 171.477,07m² alanın 99.520,07m²'sinde 5MWe (MegaWattİnvertör), Balıkesir fabrika çatısına ise 0,96MWe olmak üzere toplam 5,96 MWe kurulmasına, 2-Bu alanda, alternatif tekliflerin de değerlendirilmesi suretiyle, şirket kaynakları ve yeşil finansman imkanları değerlendirilerek, yaklaşık 6,0 milyon USD'lık yatırım yapılmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Ayrıca Şirketimizin Yerköy Kale Seramik Özel OSB adresindeki Şubesi için ÇED uygunluk başvurusu tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103318
BIST
18:005.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -39,19
|Açılış
|: 5.198
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|: 5.231
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5.229
En Düşük
5.021
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 18,9800
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|Önceki Kapanış
|: 18,9900
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En Düşük
18,7765
18:0020,4323
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|: -0,30%
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|Önceki Kapanış
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20,5421
En Düşük
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18:001.166,27
En Yüksek
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|| -0,23
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.166,49
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1.170,14
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|ONCSM
|96,80
|5.296.315
|% 10,00
|
|MRSHL
|434,90
|5.936.820
|% 9,99
|
|SDTTR
|132,20
|322.792.702
|% 9,98
|
|ASTOR
|26,72
|2.058.769.445
|% 9,96
|
|ALARK
|75,10
|1.807.675.507
|% 9,96
|
|EYGYO
|22,32
|661.122.746
|% -10,00
|
|GUBRF
|305,20
|3.216.369.647
|% -10,00
|
|RODRG
|55,80
|17.894.022
|% -10,00
|
|VKING
|43,52
|28.773.212
|% -9,97
|
|ATSYH
|84,00
|4.130.263
|% -8,65
|
|THYAO
|149,80
|11.981.888.236
|% -0,27
|
|TUPRS
|634,70
|8.066.202.918
|% 3,17
|
|ASELS
|61,55
|6.304.561.499
|% 0,98
|
|KOZAL
|555,60
|4.691.580.973
|% -5,11
|
|AKBNK
|16,65
|4.355.518.181
|% -2,35
|
|EKGYO
|8,10
|2.826.763.881
|% -0,37
|
|YKBNK
|9,09
|2.880.563.822
|% -3,30
|
|AKBNK
|16,65
|4.355.518.181
|% -2,35
|
|ISCTR
|10,89
|2.067.431.931
|% -3,03
|
|SKBNK
|2,65
|441.765.009
|% -1,49
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7950
|18,8046
|% 0,01
|
|Euro
|20,4261
|20,4323
|% -0,30
|
|Sterlin
|23,2309
|23,3474
|% -0,17
|
|Frank
|20,3312
|20,4537
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9942
|5,0192
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-2,32
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|7.829
|7.947
|-46,00
|
|Tam
|7.863
|7.935
|-1,00
|
|Yarım
|3.840
|3.883
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.941
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,25
|-0,21
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|B. Petrol
|86,38
|86,38
|-1,09
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Seans Raporu
18:00
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17:59IPEKE
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 781, 795 adet işlem
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17:58VKING
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 43.52 lira fiyatla işlem gören hissede 637, 825 adet işlem
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17:57MANAS
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17:56TKFEN
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 42.78 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 956, 832 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 5, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 90, 129.00 milyon TL de