***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 19.01.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde, 1-Artan doğal gaz ve elektrik fiyatları gözetilerek, hem maliyet düşürme hedeflerimiz hem de sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında, öncelikli olarak grup içi ihtiyacın karşılanması amacıyla, Yerköy Kale Seramik Özel OSB adresinde 5 farklı parselde 171.477,07m² alanın 99.520,07m²'sinde 5MWe (MegaWattİnvertör), Balıkesir fabrika çatısına ise 0,96MWe olmak üzere toplam 5,96 MWe kurulmasına, 2-Bu alanda, alternatif tekliflerin de değerlendirilmesi suretiyle, şirket kaynakları ve yeşil finansman imkanları değerlendirilerek, yaklaşık 6,0 milyon USD'lık yatırım yapılmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Ayrıca Şirketimizin Yerköy Kale Seramik Özel OSB adresindeki Şubesi için ÇED uygunluk başvurusu tamamlanmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103318BIST