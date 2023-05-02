***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.05.2023 18:17
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.09.2022 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Kalekim Kimyevi Maddeler San.Tic.A.Ş. - Duhok IRAK Şubesi'nin
kuruluş
ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144994
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
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|: 4.628
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En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.340.120
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.452.127
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|973.470.526
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|173.660.530
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.189.088.888
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.392.255
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.499.683
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.610.931
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.002.634.710
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.807.773
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.940
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.739.207.759
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4605
|19,4645
|% 0,13
|
|Euro
|21,4294
|21,4487
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,2017
|24,3230
|% -0,13
|
|Frank
|21,7024
|21,8331
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1739
|5,1999
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|32,72
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|21,05
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.177
|9.475
|122,00
|
|Yarım
|4.452
|4.607
|47,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.296
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,33
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|0,18
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-3,75
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