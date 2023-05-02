***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.09.2022 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Kalekim Kimyevi Maddeler San.Tic.A.Ş. - Duhok IRAK Şubesi'ninkuruluşve tescil işlemleri tamamlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144994BIST