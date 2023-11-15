***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 20:17
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin bağlı ortaklığı Kalekim Lyksor Kimya Sanayi A.Ş.'nin, üretim ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amacıyla, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Burhan OSB Mah 2 OSB 8. Cad. N3 120 Ada 3 Parsel, Mersin adresinde kurulan Kalekim Lyksor Kimya Sanayi A.Ş Mersin Şubesi'nde, deneme üretiminin tamamlanmasının ardından, 90.000 ton kurulu kapasite ile seri üretime başlanmıştır.
Mersin şubede üretimin başlaması ile Diyarbakır'daki 65.000 ton kurulu kapasitesi olan tesiste üretime son verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218311
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
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|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
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|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
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|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
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|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
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|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
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|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
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|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
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|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,6571
|28,6744
|% 0,15
|
|Euro
|31,1103
|31,1335
|% -0,17
|
|Sterlin
|35,4745
|35,6524
|% -0,58
|
|Frank
|32,1238
|32,3174
|% 0,09
|
|Riyal
|7,6212
|7,6595
|% 0,15
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,39
|23,41
|% 0,66
|
|Platin
|897,34
|898,23
|% 0,66
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|Paladyum
|1.033,56
|1.038,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
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|81,35
|% 0,66
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|Altın Ons
|1.959,74
|1.960,06
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