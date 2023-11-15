***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Kalekim Lyksor Kimya Sanayi A.Ş.'nin, üretim ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amacıyla, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Burhan OSB Mah 2 OSB 8. Cad. N3 120 Ada 3 Parsel, Mersin adresinde kurulan Kalekim Lyksor Kimya Sanayi A.Ş Mersin Şubesi'nde, deneme üretiminin tamamlanmasının ardından, 90.000 ton kurulu kapasite ile seri üretime başlanmıştır.Mersin şubede üretimin başlaması ile Diyarbakır'daki 65.000 ton kurulu kapasitesi olan tesiste üretime son verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218311BIST