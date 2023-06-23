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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.06.2023 23:10
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin B


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 220.000 660.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 Nâma
B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 114.780.000 344.340.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 345.000.000,000 300,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 345.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı, tamamı finansal tablolarımızda yer alan olağanüstü yedeklerden (iç kaynaklardan) karşılanmak üzere 345.000.000.- TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle Şirketin çıkarılmış sermayesinin 460.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde olağanüstü yedeklerden (iç kaynaklardan) sermayeye ilave edilen 345.000.000.- TL'nin, 15.06.2023 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 16.06.2023 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilmiş olmakla, artırılan 345.000.000.-TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve tescil ve ilân edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin aşağıdaki maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için 23.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL TASARISI .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162090


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