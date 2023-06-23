***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 220.000 660.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 NâmaB Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 114.780.000 344.340.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 115.000.000 345.000.000,000 300,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 345.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı, tamamı finansal tablolarımızda yer alan olağanüstü yedeklerden (iç kaynaklardan) karşılanmak üzere 345.000.000.- TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle Şirketin çıkarılmış sermayesinin 460.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde olağanüstü yedeklerden (iç kaynaklardan) sermayeye ilave edilen 345.000.000.- TL'nin, 15.06.2023 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 16.06.2023 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilmiş olmakla, artırılan 345.000.000.-TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve tescil ve ilân edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin aşağıdaki maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için 23.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 TADİL TASARISI .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162090BIST