***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖZGÜN ÖZMEN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 12.01.2001 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.trORKUN İNANBİL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 13.10.2021 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.trÖMER KARAKAŞOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 13.10.2021 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme 910005 , 910007Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviH.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY Kadın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Kale Grubu Başkanı ?CEO Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği-T. Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi Başkan, İstanbul Sanayi Odası-Meclis Başkanı, İstanbul Sanayi Odası-46.Grup Meslek Komitesi Üyesi, Vakfıistanbul Sanayi Odası Vakfı-Mütevelli Heyeti Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi-Üye, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği,-Üye, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği,-TÜSİAD Biz İtalya Çalışma Grubu, Türkiye İMSAD - İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği-Üye, İktisadi Kalkınma Vakfı,-Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-Yönetim Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-AB Koordinatör Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-İtalya İş Konseyi Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-AB Çalışma Grubu Başkanı, İtalyan Ticaret Ve Sanayi Odası-Yönetim Kurulu Üyesi, Global İlişkiler Forumu-Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Seramik Federasyonu-Üye, Çanakkale Troya Tübingen Vakfı-Mütevelli Heyeti Üyesi, KSV Dr. (H.C.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim Sağ. Ve Sos. Yardım Vakfı-Mütevelli Heyeti Başkanı, VİCTORY INTERNATİONAL A.G. -Yoktur-Yoktur PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. -Yönetim Kurulu-Bağımsız Üye 64.69 A,B Bağımsız Üye DeğilKADRİ TARIK ÖZÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Üretim Sistemleri ve Operasyonel Gelişim Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiHALUK ALPERAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Finans (CFO) Bağımsız Üye DeğilENDER FERRUH ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme (CSO) Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiADİLE ESRA TÖZGE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Kurumsal Gelişim Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiFERDİ ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936625 Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiFEVZİ TAYFUN KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiİSMAİL ERDAL AKKOÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTİMUR KARAOĞLU Genel Müdür İnşaat Mühendisi Satıştan Sorumlu Genel. Md. Yard. / Genel MüdürMURAT GÖNÜLTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Satınalma Müdürü/ Operasyonlardan Sorumlu Gen. Md. Yard.TANER KÖSEOĞLU Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürü /Satış DirektörüTUBA ÖZDEMİR HESSE Pazarlama Direktörü Yönetici Marka Müdürü/Pazarlama DirektörüCEYHUN ÖZKUYUMCU Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici Kuzey Marmara Bölge Satış Müdürü/Tedarik Zinciri MüdürüÖZGÜN ÖZMEN Mali İşler Müdürü Yönetici Muhasebe ve Finans Müdürü/Mali İşler MüdürüDURMUŞ KAĞAN ÖZSARI İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları MüdürüAZİZ ÇAĞLAR ERDOĞAN İştirakler, İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü Yönetici Stratejik Planlama İş ve Süreç Geliştirme MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOOO KALEKİM Çimento bazlı ürünlerin üretimini, satışını ve pazarlamasını yapmaktır. 668500000 668500000 RUB 100 Bağlı OrtaklıkKALEKİM LYKSOR KİMYA SANAYİ A.Ş. Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler pirolinyitler kazan taşı önleyici bileşikler yağ emülsiyonlaştırıcıları dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar vb.) 1500000 1125000 TRY 75 Bağlı OrtaklıkKalekim Neon SHA Çimento bazlı ürünlerin üretimini, satışını ve pazarlamasını yapmaktır. 210000 107100 EUR 51 Bağlı OrtaklıkSARL HA BUILDING INDUSTRY Seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, su yalıtım malzemeleri, mastikler, köpükler, yüzey hazırlık malzemeleri, seramik temizlik ve bakım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları ve dekoratif dış cephe sıvaları imalatı, tedariği, yurtiçi-yurtdışı satışı ve pazarlama faaliyetlerini yapmak 290000000 145000000 DZD 50 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022062BIST