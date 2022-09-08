***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2022 09:33
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OOO KALEKİM Çimento bazlı ürünlerin üretimini, satışını ve pazarlamasını yapmaktır. 668500000 668500000 RUB 100 Bağlı Ortaklık
KALEKİM LYKSOR KİMYA SANAYİ A.Ş. Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler pirolinyitler kazan taşı önleyici bileşikler yağ emülsiyonlaştırıcıları dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar vb.) 1500000 1125000 TRY 75 Bağlı Ortaklık
Kalekim Neon SHA Çimento bazlı ürünlerin üretimini, satışını ve pazarlamasını yapmaktır. 210000 107100 EUR 51 Bağlı Ortaklık
SARL HA BUILDING INDUSTRY Seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, su yalıtım malzemeleri, mastikler, köpükler, yüzey hazırlık malzemeleri, seramik temizlik ve bakım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları ve dekoratif dış cephe sıvaları imalatı, tedariği, yurtiçi-yurtdışı satışı ve pazarlama faaliyetlerini yapmak 290000000 145000000 DZD 50 İştirak
Kalekim Romania S.A. Yapı kimyasalları, boya sıva başta olmak üzere Şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve pazarlama yapmaktır. 500000 250000 RON 50 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061311
BIST
13:323.523
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 85,14
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
13:3218,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
13:3218,4114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1820
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
13:321.012,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,23
|Açılış
|: 1.012,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler13:32
|GARAN
|26,18
|2.822.017.942
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.377.534.332
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|2.616.390
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|259.652.983
|% 9,93
|
|ZRGYO
|5,47
|166.220.235
|% 9,84
|
|MTRKS
|35,78
|39.397.292
|% -6,19
|
|HEDEF
|9,25
|29.956.395
|% -5,71
|
|ROYAL
|4,93
|5.322.492
|% -5,37
|
|VKING
|6,90
|1.209.804
|% -4,83
|
|ITTFH
|2,18
|88.539.666
|% -3,96
|
|AKBNK
|15,81
|9.240.603.882
|% 4,36
|
|YKBNK
|9,13
|6.143.427.447
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|4.225.212.482
|% 5,05
|
|ISCTR
|12,40
|3.390.575.921
|% 9,64
|
|KRDMD
|14,04
|3.022.197.218
|% 8,25
|
|YKBNK
|9,13
|6.143.427.447
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,81
|9.240.603.882
|% 4,36
|
|EKGYO
|5,11
|2.856.329.344
|% 4,50
|
|ISCTR
|12,40
|3.390.575.921
|% 9,64
|
|KRDMD
|14,04
|3.022.197.218
|% 8,25
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2360
|18,2403
|% 0,09
|
|Euro
|18,4030
|18,4114
|% 1,00
|
|Sterlin
|21,1198
|21,2257
|% 1,02
|
|Frank
|19,0005
|19,1149
|% 1,55
|
|Riyal
|4,8392
|4,8634
|% 0,07
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|19,77
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,21
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.797
|6.866
|37,00
|
|Yarım
|3.312
|3.351
|13,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,14
|
|B. Petrol
|90,67
|90,67
|1,52
|