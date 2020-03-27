***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:23
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832756
BIST
15:0389.509
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.018,65
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
15:036,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0649
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
15:037,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0484
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
15:03336,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,13
|Açılış
|: 336,63
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|260.402.551
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|2.851.183
|% 9,97
|
|UZERB
|2,56
|203.323
|% 9,87
|
|SAMAT
|1,34
|3.111.007
|% 9,84
|
|TSPOR
|2,59
|105.153.418
|% 9,75
|
|RTALB
|5,76
|6.501.290
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.602.917
|% -9,77
|
|QNBFL
|117,00
|4.541.550
|% -9,23
|
|UFUK
|2,46
|29.649
|% -6,46
|
|KSTUR
|24,40
|4.235
|% -6,44
|
|PGSUS
|34,54
|260.402.551
|% 10,00
|
|KOZAL
|63,00
|200.387.851
|% -4,47
|
|HUBVC
|19,00
|156.240.510
|% 4,68
|
|ODAS
|1,30
|152.932.009
|% -2,26
|
|IHLGM
|0,86
|114.313.296
|% 2,38
|
|IHLGM
|0,86
|114.313.296
|% 2,38
|
|ODAS
|1,30
|152.932.009
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,15
|71.440.222
|% -1,71
|
|ADESE
|0,99
|49.085.207
|% -2,94
|
|CEMAS
|0,72
|33.180.373
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8627
|7,9021
|% 1,04
|
|Frank
|6,6733
|6,7135
|% 0,90
|
|Riyal
|1,7117
|1,7203
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-11,13
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|25,92
|25,92
|-0,42
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:14BRKSN
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 316, 873 adet işlem
-
15:13QNBFB
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 36.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 358 adet işlem
-
15:11XU100
Endeks 89, 612 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 09 altında . İşlem hacmi 7, 459.00 milyon TL de
-
15:10ISYAT
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 054, 384 adet işlem
-
15:09RTALB
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 103, 946 adet işlem