***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2023AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı ArttırımıBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No47 09/06/2023 09/06/2023 10849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196643BIST