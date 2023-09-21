***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
21.09.2023 13:53
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2023
Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
47 09/06/2023 09/06/2023 10849
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196643
BIST
'
15:287.851
En Düşük
|Değişim
|: 1,70%
|| 131,49
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.869
15:2827,1217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1269
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
15:2828,8859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1205
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
15:281.672,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.672,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ISBTR
|291.894,60
|3.210.841
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|11.124.905
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.002.281
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|36.026.530
|% 9,99
|
|SRVGY
|243,50
|129.439.327
|% -9,98
|
|KLNMA
|29,48
|1.858.755
|% -7,59
|
|KENT
|472,00
|1.090.120
|% -5,69
|
|ICUGS
|9,30
|4.710.425
|% -4,91
|
|GEDZA
|22,12
|47.918.076
|% -4,66
|
|THYAO
|226,90
|6.321.303.951
|% 1,61
|
|AKBNK
|29,96
|5.283.750.018
|% 1,22
|
|YKBNK
|16,72
|5.271.854.832
|% 1,27
|
|ISCTR
|22,58
|4.712.845.698
|% 0,36
|
|TUPRS
|144,40
|4.116.121.081
|% 2,19
|
|YKBNK
|16,72
|5.271.854.832
|% 1,27
|
|ADESE
|2,25
|480.963.185
|% 5,63
|
|ISCTR
|22,58
|4.712.845.698
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,86
|1.379.875.798
|% 0,77
|
|AKBNK
|29,96
|5.283.750.018
|% 1,22
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1161
|27,1217
|% 0,47
|
|Euro
|28,8642
|28,8859
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,1413
|33,3075
|% -0,17
|
|Frank
|29,8284
|30,0081
|% -0,22
|
|Riyal
|7,2094
|7,2456
|% 0,56
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-13,68
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|-46,00
|
|Tam
|11.042
|11.126
|-24,00
|
|Yarım
|5.538
|5.586
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.793
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|-0,48
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43ASUZU
Yüzde 6.12 oranında artışla 251.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 571, 814 adet işlem
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15:42ADESE
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 142, 826 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 43 artarak (% 1.39 ) 8, 267
-
15:41XU100
Endeks 7, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 87, 614.00 milyon TL de
-
15:40IDEAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 260 adet işlem