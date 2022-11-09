***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2022 18:17
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078728
BIST
18:004.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,48
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0018,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0822
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0018,7367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0741
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:001.025,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.025,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:00
|HEKTS
|36,08
|2.658.413.095
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.916.956.799
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|95.095.681
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.853.092
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.664.366
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.037.890
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.077.260
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.694.206
|% -9,84
|
|KERVT
|11,09
|431.954.578
|% -9,54
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|111,50
|9.717.218.732
|% -1,33
|
|ASELS
|37,78
|7.752.651.909
|% 4,42
|
|EREGL
|34,60
|5.738.178.722
|% -3,19
|
|TCELL
|32,14
|4.590.521.828
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,92
|4.152.228.882
|% 1,61
|
|EKGYO
|5,06
|3.190.658.286
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|671.455.336
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.916.956.799
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,92
|4.152.228.882
|% 1,61
|
|TSKB
|3,09
|904.228.956
|% -0,96
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5952
|18,6020
|% 0,43
|
|Euro
|18,7238
|18,7415
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,1289
|21,2349
|% -0,86
|
|Frank
|18,8158
|18,9291
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9309
|4,9557
|% 0,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,07
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.843
|6.902
|14,00
|
|Yarım
|3.334
|3.374
|6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|0,08
|
|B. Petrol
|94,04
|94,04
|-1,32
|
Seans Raporu
18:00
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