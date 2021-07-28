***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
28.07.2021 18:30
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/06/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Klimasan North America LLC
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Şirket 18 Haziran 2021 tarihinde yeni kurulmuş olduğundan henüz bir faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket Sözleşmesine göre, Şirketin ana faaliyet alanı, Teksas Ticari Organizasyon Yasası'nın geçerli hükümleri uyarınca Şirket tarafından üstlenilebilecek herhangi bir yasal faaliyet olabilecektir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
USD 9.001.000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18/06/2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
USD 9.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
USD 9.000.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%99,99
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%99,99
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%99,99
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,9
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%7,7
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Klimasan North America LLC?nin Şirket faaliyetlerine olumlu etkisi olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluşta Edinim
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/06/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Kuruluşta Edinim olması sebebiyle, değerleme yapılması mevzuat gereği zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat uyarınca zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.06.2021 tarihli kararı ile Şirketin % 99,9 oranındaki hissesine sahip olacağı P.O. Box 84, Schertz, Texas ABD 78154 adresinde mukim bir şirket olan Klimasan North America LLC'nin kurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952389
BIST