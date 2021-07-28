***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/06/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HayırEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKlimasan North America LLCEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuŞirket 18 Haziran 2021 tarihinde yeni kurulmuş olduğundan henüz bir faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket Sözleşmesine göre, Şirketin ana faaliyet alanı, Teksas Ticari Organizasyon Yasası'nın geçerli hükümleri uyarınca Şirket tarafından üstlenilebilecek herhangi bir yasal faaliyet olabilecektir.Edinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiUSD 9.001.000Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih18/06/2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıUSD 9.000.000Beher Payın Alış FiyatıToplam TutarUSD 9.000.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%99,99Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%99,99Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%99,99Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,9İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%7,7Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKlimasan North America LLC?nin Şirket faaliyetlerine olumlu etkisi olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKuruluşta EdinimKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/06/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKuruluşta Edinim olması sebebiyle, değerleme yapılması mevzuat gereği zorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat uyarınca zorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 18.06.2021 tarihli kararı ile Şirketin % 99,9 oranındaki hissesine sahip olacağı P.O. Box 84, Schertz, Texas ABD 78154 adresinde mukim bir şirket olan Klimasan North America LLC'nin kurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952389BIST