***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler48.705.735 -48.705.735 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.548.510 1.596.719 19.877.386 19.925.595 -227.766 19.697.829Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -5.499.817 14.049.462 11.177.131 281.466.392 19.877.386 361.651.436 -306.165 361.345.271Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.200.000 980.882 189.322.012 -7.685.755 77.366.191 11.479.131 236.564.392 21.925.692 609.152.545 -465.471 608.687.074Transferler21.925.692 -21.925.692Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)849.176 18.399.245 -36.888.869 -17.640.448 965.565 -16.674.883Dönem Sonu Bakiyeler79.200.000 980.882 189.322.012 -6.836.579 95.765.436 11.479.131 258.490.084 -36.888.869 591.512.097 500.094 592.012.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-302.150.608 -278.316.129Dönem Karı (Zararı)-35.923.304 19.649.620Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-35.923.304 19.649.620Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler97.044.392 -12.005.415Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 10.831.803 9.316.898Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.756.088 -487.657Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.144.646 127.440Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 611.442 -615.097Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.941.697 4.218.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.429.592 3.624.905Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 183.858 437.826Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.703.765 -113.274Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-375.518 269.500Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.009.864 -422.419Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-14.018.305 -7.714.229Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15.091.428 6.153.484Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 -1.854.947 -1.472.370Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 1.791.688 2.610.696Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.706.778 -31.606.625Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler64.578.523 11.681.847Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 47.713.622 -8.175.025Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16.864.901 19.856.872Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -1.751.094 -4.701.458Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.267 -4.958Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -29.267 -4.958İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-279.154.104 -278.694.432Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -280.753.414 -284.515.507İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-280.753.414 -284.515.507Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.222.106 -36.952.949İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.222.106 -36.952.949Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -322.613.674 -118.540.425Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 48.321.610 4.798.320Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler267.496.077 155.900.840İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)267.496.077 155.900.840Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.296.624 -4.610.255İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.296.624 -4.610.255Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 10.320.779 5.225.544İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-218.033.016 -271.050.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -5.773.929 -3.677.562Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -504.228 -335.682Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -77.839.435 -3.252.658YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.642.690 -45.295.280Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları14.795.188 -42.941.376Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.488.498 5.456Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.488.498 5.456Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.659.301 -10.073.589Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -16.057.603 -6.369.724Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -4.601.698 -3.703.865Alınan Faiz14.018.305 7.714.229FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.749.661 140.963.548Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri217.073.684 241.703.411Kredilerden Nakit Girişleri28 217.073.684 241.703.411Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-223.213.249 -96.936.377Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -223.213.249 -96.936.377Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -7.073.832 -2.424.454Ödenen Faiz-4.536.264 -1.379.032YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-310.257.579 -182.647.861Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi92.725.165 113.495.851NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-217.532.414 -69.152.010DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31 578.830.539 243.520.371DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31 361.298.125 174.368.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Duru Nakit ve Nakit Benzerleri361.298.125 578.830.539Finansal Yatırımlar282.776.780 345.285.590Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar282.776.780 345.285.590Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar18 282.776.780 345.285.590Ticari Alacaklar1.039.250.287 710.597.255İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 58.369.308 66.577.147İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 980.880.979 644.020.108Diğer Alacaklar62.129.906 58.477.209İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 56.922.709 54.489.063İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.207.197 3.988.146Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar5 714.903.513 392.901.281Peşin Ödenmiş Giderler78.129.428 124.117.880İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler78.129.428 124.117.880Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarDiğer Dönen Varlıklar114.313.592 72.164.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar114.313.592 72.164.880ARA TOPLAM2.652.801.631 2.282.374.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.652.801.631 2.282.374.634DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal VarlıklarDiğer Alacaklar512.304.537 467.084.232İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 512.304.537 467.084.232Maddi Duran Varlıklar419.062.315 413.881.295Arazi ve Arsalar6 169.938.042 169.807.060Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6 3.636.944 3.874.483Binalar6 144.663.498 148.935.573Tesis, Makine ve Cihazlar6 88.031.239 78.312.467Taşıtlar6 764.829 760.857Mobilya ve Demirbaşlar6 9.760.729 9.925.083Özel Maliyetler6 1.155.900 0Yapılmakta Olan Yatırımlar6 531.759 920.266Diğer Maddi Duran Varlıklar6 579.375 1.345.506Kullanım Hakkı Varlıkları7 15.823.908 18.426.770Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.593.015 35.471.333Şerefiye383.655 383.655Diğer Haklar8 924.331 1.086.579Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri8 28.992.543 28.598.638Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 7.292.486 5.402.461Peşin Ödenmiş Giderler720.116 3.053.274İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler720.116 3.053.274Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR985.503.891 937.916.904TOPLAM VARLIKLAR3.638.305.522 3.220.291.538KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar319.806.155 277.641.522İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar319.806.155 277.641.522Banka Kredileri18 310.706.321 264.955.624Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 9.099.834 12.685.898Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları867.840.550 801.444.238İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları867.840.550 801.444.238Banka Kredileri18 867.840.550 801.444.238Ticari Borçlar817.334.120 551.692.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 3.308.886 1.309.267İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 814.025.234 550.383.723Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.069.291 12.605.705Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Türev Araçlar22.677.443 5.812.542Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar22.677.443 5.812.542Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.550.592 16.229.813İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.550.592 16.229.813Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 28.778.201 25.641.597Kısa Vadeli Karşılıklar39.974.957 41.279.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.637.173 11.978.103Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 31.337.784 29.301.633Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.466.839 16.058.118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.466.839 16.058.118ARA TOPLAM2.157.498.148 1.748.406.261TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.157.498.148 1.748.406.261UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar854.997.031 833.202.562İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar854.997.031 833.202.562Banka Kredileri18 848.565.236 825.035.085Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 6.431.795 8.167.477Diğer Borçlar424.317 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar424.317 0Uzun Vadeli Karşılıklar24.147.645 19.253.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24.147.645 19.253.878Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 9.226.190 10.741.763TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER888.795.183 863.198.203TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.046.293.331 2.611.604.464ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar591.512.097 609.152.545Ödenmiş Sermaye11 79.200.000 79.200.000Sermaye Düzeltme Farkları11 980.882 980.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)182.485.433 181.636.257Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)182.485.433 181.636.257Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)189.322.012 189.322.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.836.579 -7.685.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)95.765.436 77.366.191Yabancı Para Çevrim Farkları95.765.436 77.366.191Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.479.131 11.479.131Yasal Yedekler11 11.479.131 11.479.131Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları258.490.084 236.564.392Net Dönem Karı veya Zararı-36.888.869 21.925.692Kontrol Gücü Olmayan Paylar500.094 -465.471TOPLAM ÖZKAYNAKLAR592.012.191 608.687.074TOPLAM KAYNAKLAR3.638.305.522 3.220.291.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 626.068.520 343.998.606Satışların Maliyeti-473.447.878 -283.438.781TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)152.620.642 60.559.825BRÜT KAR (ZARAR)152.620.642 60.559.825Genel Yönetim Giderleri-17.660.493 -10.280.693Pazarlama Giderleri-37.471.604 -20.321.672Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.926.565 -2.185.799Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 98.780.238 63.884.780Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -60.339.863 -41.504.636ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)133.002.355 50.151.805Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 23.177.877 42.319.898Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -52.625.585 -7.401.600FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)103.554.647 85.070.103Finansman Gelirleri15 135.990.964 67.702.584Finansman Giderleri15 -253.648.811 -137.824.525SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.103.200 14.948.162Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.820.104 4.701.458Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -23.571.198 -11.314.722Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.751.094 16.016.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-35.923.304 19.649.620DÖNEM KARI (ZARARI)-35.923.304 19.649.620Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar965.565 -227.766Ana Ortaklık Payları-36.888.869 19.877.386Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 0,46580000 0,50200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 0,46580000 0,50200000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar849.176 -1.548.510Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.102.826 -2.011.052Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-253.650 462.542Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 -253.650 462.542Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar18.399.245 1.596.719Yabancı Para Çevrim Farkları18.399.245 1.596.719Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)18.399.245 1.596.719DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.248.421 48.209TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.674.883 19.697.829Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar965.565 -227.766Ana Ortaklık Payları-17.640.448 19.925.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028726BIST