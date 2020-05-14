***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 06.05.2020Genel Kurul Tarihi 05.06.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.06.2020Ülke TürkiyeŞehir MANİSAİlçe YUNUSEMREAdres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3 - 2019 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi4 - 2019 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi8 - 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13. madde hükümlerine tabi olarak Yönetim Kurulunun 2019 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü9 - 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13. madde hükümlerine tabi olarak kanunen bilahare izin verilmesi halinde genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi vermesi hususunun görüşülmesi, onaylanması veya reddi10 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması12 - Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması14 - 2019 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m.395 ve m.396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi18 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verilmesi19 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Klimasan KAP Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2019 İlan Metni.pdf - İlan MetniEk Açıklamalar1- Şirketimiz 2019 mali yılına ilişkin olarakA Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 05 Haziran 2020 günü saat 09.00'daB Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul oplantısının 05 Haziran 2020 günü saat 09.15'deC Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul oplantısının 05 Haziran 2020 günü saat 09.30'daPay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 05 Haziran 2020 günü saat 10.00'daAşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye adresinde yapılmasına2- Toplantıya ait davetin kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'de ilan edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmasına3- Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasınakarar verilmiştir.KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİPAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULUTOPLANTI GÜNDEMİ05 HAZİRAN 20201. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3. 2019 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi4. 2019 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi8. 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13. madde hükümlerine tabi olarak Yönetim Kurulunun 2019 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü9. 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13. madde hükümlerine tabi olarak kanunen bilahare izin verilmesi halinde genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi vermesi hususunun görüşülmesi, onaylanması veya reddi10. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması12. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması14. 2019 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m.395 ve m.396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi18. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verilmesi19. Dilekler ve kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845136BIST