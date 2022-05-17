***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 17.05.2022Genel Kurul Tarihi 10.06.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2022Ülke TürkiyeŞehir MANİSAİlçe YUNUSEMREAdres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3 - 2021 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi4 - 2021 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi8 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü9 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması13 - 2021 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme18 - Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi19 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Klmsn İlan Metni 10 Haziran 2022 Genel Kurulu.pdf - İlan MetniEK: 2 Klimasan KAP Bilgilendirme Belgesi 17 Mayıs 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 390. maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır:Şirketimiz 2021 mali yılına ilişkin olarakA Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 10 Haziran 2022 günü saat 09.00'da,B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat 09: 15'deC Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat 09.30'daPay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat: 10.00'da,Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye adresinde yapılmasınaToplantıya ait davetin kanunda ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gününün ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasınaToplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasınakarar vermiştir.KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ2021 YILI 53. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ10 HAZİRAN 20221. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3. 2021 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi4. 2021 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi8. Yönetim Kurulunun 2021 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması11. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması13. 2021 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme18. Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi19. Dilekler ve kapanışA, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi3. 10 Haziran 2022 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti4. Yönetim Kurulunun 2021 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı5. Dilekler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030972BIST