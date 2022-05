***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 17.05.2022Genel Kurul Tarihi 10.06.2022Genel Kurul Saati 09:15GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2022Ülke TürkiyeŞehir MANİSAİlçe YUNUSEMREAdres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi3 - 10 Haziran 2022 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti4 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı5 - Dilekler ve kapanışGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Klmsn İlan Metni 10 Haziran 2022 Genel Kurulu.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarKLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDANA, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISIŞirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 10 Haziran 2022 Cuma günü saat: 09:00'da, B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 10 Haziran 2022 Cuma günü saat: 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi3. 10 Haziran 2022 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti4. Yönetim Kurulunun 2021 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı5. Dilekler ve kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030979BIST