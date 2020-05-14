***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.05.2020 20:31
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 14.05.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A,B,C Grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. D Grubu için hesaplama yapılırken pay dağılımın mükellefiyet durumu bilinmediğinden tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 Peşin 0,6687957 66,87957 0 0,6687957 66,87957
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 Peşin 0,6687957 66,87957 0 0,6687957 66,87957
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 Peşin 0,6687957 66,87957 0 0,6687957 66,87957
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 Peşin 0,6687957 66,87957 15 0,5684763 56,84763
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 0 0
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karı 105.956.673,11- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 120.688.319,94 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 105.979.643,12- TL'dir.
Şirket Yönetim Kurulu hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 26.484.312,82- TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 77.021.929,01-TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunacaktır.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 39.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.707.300,11
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 112.932.138 133.760.571,06
4. Vergiler ( - ) 6.762.765 12.859.551,23
5. Net Dönem Kârı 106.169.373 120.901.019,83
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 212.699,89 212.699,89
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 105.956.673,11 120.688.319,94
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 22.970,01 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 105.979.643,12 120.688.319,94
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 26.484.312,82 1.980.000
* Nakit 26.484.312,82 1.980.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 24.504.312,82
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.450.431,28 2.450.431,28
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 77.021.929,01 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 137.700.396,51
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 11.522.714,3 0 10,87 0,6687957 66,87957
B Grubu 2.317.377,37 0 2,19 0,6687957 66,87957
C Grubu 2.317.377,37 0 2,19 0,6687957 66,87957
D Grubu 8.777.817,2 0 8,28 0,5684428 56,84428
TOPLAM 24.935.377,78 0 23,53 0,6296813 62,96813
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karı 105.956.673,11- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 120.688.319,94 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 105.979.643,12- TL'dir.
Şirket Yönetim Kurulu hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 26.484.312,82- TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 77.021.929,01-TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845137
BIST