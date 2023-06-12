***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ana Sözleşme Tadil Metninin Tescili Bildirimidir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 14.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.04.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 09.06.2023Ek AçıklamalarŞirket kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olmak üzere 100.000.000,00-(yüzmilyon) TL'den 350.000.000,00- (üçyüzellimilyon) TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Şirket Esas (Ana) Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tadili, SPK ve Bakanlık onaylarının alınmasının ardından, 18.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.Ana Sözleşme Tadil Metni 09.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana sozlesme tadil metni SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158107BIST