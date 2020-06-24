***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2020 17:15
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında adaylığı onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Ayşe Güçlü Onur'a ve Reha Haznedaroğlu'na ait bağımsızlık beyanları ekte PDF olarak yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852675
BIST
17:32114.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -696,33
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
17:326,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:327,7267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0237
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
17:32389,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,45
|Açılış
|: 389,73
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.871.159
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.897.680
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|230.861.183
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|GLRYH
|13,18
|32.731.025
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|82.917.472
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|BAYRK
|8,20
|13.399.939
|% -8,69
|
|KRDMD
|3,13
|3.151.704.270
|% 5,74
|
|PETKM
|4,24
|936.200.465
|% 2,42
|
|GARAN
|8,27
|906.377.779
|% -2,25
|
|GUSGR
|4,76
|829.747.777
|% 4,16
|
|KARSN
|2,74
|658.413.280
|% 0,37
|
|KRDMD
|3,13
|3.151.704.270
|% 5,74
|
|CEMAS
|1,43
|436.871.159
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.105.760
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|567.993.853
|% 1,84
|
|KARSN
|2,74
|658.413.280
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5245
|8,5672
|% -0,26
|
|Frank
|7,2093
|7,2527
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-1,09
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.548
|9,50
|
|Tam
|2.598
|2.612
|9,80
|
|Yarım
|1.266
|1.278
|4,80
|
|Çeyrek
|635
|640
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,66
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|-0,94
|
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