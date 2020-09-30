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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.09.2020 19:47
GÜNCEL HABERLER



***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MARCELO FARIA DE LIMA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 08.04.2008 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -
PEDRO MANUEL JACINTO CASANOVA GUERRA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 04.07.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -
İSMAİL SELİM HAMAMCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.06.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi
MERT ENGİNDENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.06.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
AYŞE GÜÇLÜ ONUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852675 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim Komitesi
REHA HAZNEDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852675 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877571


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Gümüş Gr. 5,89 5,90 -0,18  
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