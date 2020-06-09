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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.06.2020 18:30
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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/06/2020
Karar Sayısı
9
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                        
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ: 09.06.2020
 
KARAR SAYISI : 9
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ
SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2020 – 31.03.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan  dipnotları ile birlikte sınırlı denetimden geçmemiş konsolide özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
Tarafımızca incelendiğini,
 
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tablo ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 
 
Reha Haznedaroğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 
Ayşe Güçlü Onur
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850211


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Cumhuriyet 2.428 2.458 23,40  
Tam 2.500 2.529 27,90  
Yarım 1.220 1.231 9,80  
Çeyrek 610 617 6,00  
Gümüş.Ons 17,64 17,69 -0,11  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,01  
B. Petrol 40,48 40,48 -0,32  
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