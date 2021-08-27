***KLMSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
27.08.2021 09:56
***KLMSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin 25.08.2021 tarihinde başlayan %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 27.08.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960722
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0428
|Açılış
|: 8,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3922
En Düşük
8,3220
18:059,9005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0448
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9115
En Düşük
9,8241
18:05488,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 488,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,62
|
490,13
En Düşük
485,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3820
|8,3862
|% 0,51
|
|Euro
|9,8905
|9,9005
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,4768
|11,5344
|% 0,25
|
|Frank
|9,0938
|9,1486
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2263
|2,2375
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-4,89
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|28,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|3,12
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|1,51
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:28
YYAPI, KARSN, ALCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:28
ISKUR, GESAN, SELVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
TKURU, AGYO, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
PENTA, TSGYO, SUMAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:58
HURGZ, ALCAR, DARDL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında