***KLMSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
24.06.2020 16:54
***KLMSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler KLMSN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKLMSN91H5 KLMSN Nakit Temettü Ödeme 56,84763 66,87957 24/06/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852667
BIST
17:10114.834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -504,65
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
17:106,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:107,7324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0180
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7192
17:10389,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,65
|Açılış
|: 389,93
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.714.613
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.891.667
|% 9,99
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|21.030.341
|% 9,91
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|GLRYH
|13,23
|32.038.852
|% -9,63
|
|RTALB
|31,90
|78.171.892
|% -8,81
|
|IZMDC
|12,68
|13.036.097
|% -7,38
|
|KRDMD
|3,11
|3.004.716.730
|% 5,07
|
|PETKM
|4,24
|912.641.213
|% 2,42
|
|GARAN
|8,27
|837.594.153
|% -2,25
|
|GUSGR
|4,74
|795.560.335
|% 3,72
|
|KARSN
|2,75
|645.477.443
|% 0,73
|
|KRDMD
|3,11
|3.004.716.730
|% 5,07
|
|CEMAS
|1,43
|436.714.613
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|264.772.844
|% 9,88
|
|ODAS
|2,19
|553.594.442
|% 0,92
|
|KARSN
|2,75
|645.477.443
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5175
|8,5602
|% -0,34
|
|Frank
|7,2073
|7,2507
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|2,25
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.545
|6,50
|
|Tam
|2.596
|2.609
|6,70
|
|Yarım
|1.265
|1.276
|3,30
|
|Çeyrek
|635
|639
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|-1,08
|
Seans Raporu
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17:22XU100
Endeks 114, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 17, 455.00 milyon TL de
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17:21PEKGY
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 072, 610 adet işlem
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17:20BIZIM
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 932, 336 adet işlem
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17:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, GARAN, TAVHL
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17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -458, 48 kaybederek (% -0.43 ) 107, 022