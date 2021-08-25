***KLMSN* *SUMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***KLMSN******SUMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [SUMAS, KLMSN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSUMAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,45 TL Teorik Fiyat: 95,85 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KLMSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1262626 TL ve %100 Kar Payından Bedelsiz, Teorik Fiyat: 11,257 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960340BIST