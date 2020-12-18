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***KLN* *KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

18.12.2020 09:45



***KLN******KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KLNMA
İlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 850.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 750.000.000

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6 58.238,585

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 22.12.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 23.12.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Ek Açıklamalar
-

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KLNMA.pdf
EK: 2 KLNMA-ENG.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893774


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Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
Gümüş.Ons 25,66 25,70 -0,29  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,03  
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