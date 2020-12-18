***KLN* *KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
18.12.2020 09:45
***KLN******KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KLNMA
İlgili Şirket Ünvanı TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 850.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 750.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6 58.238,585
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 22.12.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 23.12.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
-
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KLNMA.pdf
EK: 2 KLNMA-ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893774
BIST
11:221.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:227,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:229,4801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0223
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4341
11:22466,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 466,49
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:20
|HLGYO
|4,19
|82.128.379
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|3.904.424
|% 9,96
|
|CLEBI
|118,20
|60.812.381
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|NIBAS
|68,10
|17.790.765
|% -9,98
|
|RAYSG
|20,02
|7.683.486
|% -9,98
|
|KARTN
|3.145,60
|178.573.227
|% -5,84
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,17
|984.644.010
|% 1,23
|
|PGSUS
|77,50
|677.937.864
|% 4,45
|
|EKGYO
|2,18
|540.146.391
|% 1,87
|
|TCELL
|16,08
|298.812.592
|% 1,71
|
|GARAN
|9,77
|289.362.099
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|540.146.391
|% 1,87
|
|ISGYO
|2,38
|186.373.079
|% 3,93
|
|THYAO
|13,17
|984.644.010
|% 1,23
|
|TSKB
|1,70
|109.011.286
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,15
|170.610.253
|% 2,27
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7157
|7,7219
|% 0,25
|
|Euro
|9,4652
|9,4716
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,4214
|10,4736
|% 0,08
|
|Frank
|8,6937
|8,7461
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0533
|2,0636
|% 0,30
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-6,44
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,28
|51,28
|-0,22
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:37PGSUS
Yüzde 4.58 oranında artışla 77.60 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 263, 665 adet işlem
-
11:35HLGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 942, 512 adet işlem
-
11:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, DOHOL
-
11:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 6 artarak (% 0.13 ) 1, 261
-
11:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, SNKRN, UMPAS, HLGYO, MMCAS, MARKA, CLEBI