***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.12.2020 09:19
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891097
BIST
10:341.317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -8,66
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.316
10:347,9008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0392
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9177
En Düşük
7,8413
10:349,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0711
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,6078
En Düşük
9,4986
10:34467,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,56
|Açılış
|: 467,67
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
467,82
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:34
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|TSPOR
|5,05
|195.887.364
|% 9,54
|
|INVEO
|34,58
|18.652.427
|% 8,74
|
|AYES
|13,50
|588.857
|% 8,35
|
|RODRG
|13,75
|2.208.507
|% -9,72
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|CELHA
|19,23
|1.670.917
|% -8,17
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|GARAN
|9,09
|506.767.220
|% -1,41
|
|KRDMD
|5,01
|278.393.735
|% -0,79
|
|GSRAY
|4,19
|265.867.060
|% 1,70
|
|SELEC
|16,23
|259.124.768
|% 7,06
|
|CEMAS
|2,60
|256.642.751
|% 4,84
|
|CEMAS
|2,60
|256.642.751
|% 4,84
|
|TSKB
|2,16
|168.969.264
|% -3,57
|
|GSRAY
|4,19
|265.867.060
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,17
|125.553.079
|% 0,00
|
|GARAN
|9,09
|506.767.220
|% -1,41
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8943
|7,9008
|% 0,50
|
|Euro
|9,5785
|9,5881
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,5663
|10,6193
|% 0,86
|
|Frank
|8,8205
|8,8736
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1033
|2,1138
|% 0,66
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|12,83
|
|Altın Gr.
|468
|468
|5,56
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,07
|
|B. Petrol
|48,25
|48,25
|0,00
|