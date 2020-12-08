***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.12.2020 09:29
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892002
BIST
10:461.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,55
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.343
En Düşük
1.332
10:467,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
10:469,4911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0319
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
10:46469,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,48
|Açılış
|: 469,59
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler10:46
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,02
|4.137.906
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|11.404.750
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|118.609.461
|% 9,92
|
|SNKRN
|7,79
|1.504.981
|% 9,87
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|BANVT
|37,26
|4.417.814
|% -7,73
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|NIBAS
|76,75
|3.337.838
|% -5,83
|
|PETKM
|4,94
|1.010.693.183
|% -3,14
|
|KRDMD
|5,29
|756.340.614
|% 3,93
|
|EREGL
|13,06
|349.213.423
|% 6,79
|
|TSKB
|1,87
|302.381.069
|% 3,31
|
|SASA
|20,12
|278.374.822
|% -2,24
|
|PETKM
|4,94
|1.010.693.183
|% -3,14
|
|TSKB
|1,87
|302.381.069
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,29
|756.340.614
|% 3,93
|
|DOHOL
|2,87
|232.949.580
|% -2,05
|
|EKGYO
|2,05
|105.507.211
|% 0,99
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8297
|7,8337
|% 0,31
|
|Euro
|9,4865
|9,4911
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,4120
|10,4642
|% -0,06
|
|Frank
|8,7490
|8,8017
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0802
|2,0906
|% 0,21
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|2,81
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|48,25
|48,25
|-0,54
|
Seans Raporu
10:46
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11:00XU100
Endeks 1, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 6, 091.00 milyon TL de
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Yüzde 5.89 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 098, 439 adet işlem
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Yüzde 4.34 oranında artışla 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 313 adet işlem
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10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, DOHOL
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10:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 51 artarak (% 0.88 ) 1, 207