***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.12.2020 09:12
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.BE (Kaydi Pay, Miktar: 58.238,585 TL nominal, Aracı: ZRY, Kapanış Tarihi : 23.12.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894360
BIST
11:581.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,34
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:587,6407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:589,3282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0161
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:58459,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,16
|Açılış
|: 459,12
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:58
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.394.728
|% 9,99
|
|GUBRF
|56,80
|20.478.842
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|228.412.071
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|TSKB
|1,88
|596.472.715
|% 1,62
|
|GARAN
|10,08
|569.690.363
|% 0,40
|
|OYAKC
|8,65
|389.023.695
|% 1,88
|
|SISE
|7,19
|384.894.027
|% 0,84
|
|ALARK
|7,72
|318.769.736
|% 3,21
|
|TSKB
|1,88
|596.472.715
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,45
|245.305.163
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,18
|309.411.843
|% 0,93
|
|YYAPI
|1,90
|130.454.096
|% 6,74
|
|ISGYO
|2,47
|161.573.659
|% 2,92
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6395
|7,6407
|% -0,24
|
|Euro
|9,3236
|9,3282
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2267
|10,2780
|% 0,26
|
|Frank
|8,5597
|8,6113
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0311
|2,0413
|% -0,18
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|8,93
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.088
|-16,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|-16,66
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-8,06
|
|Çeyrek
|734
|751
|-4,03
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,08
|
|B. Petrol
|49,94
|49,94
|-0,14
|
Seans Raporu
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