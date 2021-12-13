***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.12.2021 09:13
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/12/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982818
BIST
11:142.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,22
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.153
11:1414,6183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2220
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
11:1416,5057
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2931
|Açılış
|: 16,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
11:14834,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 14,59
|Açılış
|: 834,21
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
834,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler11:14
|TETMT
|275,00
|5.655.702
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|2.948.289
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|14.794.264
|% 9,99
|
|SONME
|45,50
|687.596
|% 9,96
|
|DOBUR
|150,20
|1.993.154
|% 9,96
|
|OYLUM
|7,57
|9.347.958
|% -9,99
|
|MERIT
|31,30
|34.487.647
|% -8,80
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|NUGYO
|7,90
|37.493.778
|% -5,39
|
|ATLAS
|1,38
|2.987.206
|% -4,83
|
|THYAO
|23,76
|1.971.356.579
|% 5,23
|
|GARAN
|12,18
|1.202.106.961
|% 0,16
|
|SISE
|16,26
|1.027.974.348
|% -1,99
|
|YKBNK
|3,85
|908.006.207
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,75
|829.634.174
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,75
|829.634.174
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,85
|908.006.207
|% -1,28
|
|TSKB
|1,75
|347.860.419
|% 2,94
|
|SKBNK
|1,24
|140.290.893
|% -1,59
|
|GARAN
|12,18
|1.202.106.961
|% 0,16
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6064
|14,6183
|% 1,54
|
|Euro
|16,4705
|16,5057
|% 1,81
|
|Sterlin
|19,3795
|19,4767
|% 2,12
|
|Frank
|15,7922
|15,8873
|% 1,83
|
|Riyal
|3,8945
|3,9141
|% 1,80
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,32
|
|Altın Gr.
|832
|832
|12,40
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|0,16
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|-0,60
|