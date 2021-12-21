***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.12.2021 09:08
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KLNMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/12/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984903
BIST
14:021.803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
14:0210,9468
En Yüksek
|Değişim
|: -10,20%
|| -1,2431
|Açılış
|: 11,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,5798
14:0212,4239
En Yüksek
|Değişim
|: -10,23%
|| -1,4162
|Açılış
|: 12,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,0332
14:02656,41
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -51,39
|Açılış
|: 656,41
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
648,42
BIST En Aktif Hisseler14:00
|PENTA
|359,70
|28.892.288
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.859.358
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.669.182
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|84.141.463
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.229.458
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|11.627.034
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|15.253.358
|% -9,94
|
|GARAN
|11,88
|2.216.778.314
|% 0,00
|
|SISE
|13,04
|1.600.463.376
|% -1,81
|
|EREGL
|25,70
|1.308.737.436
|% 1,02
|
|KRDMD
|9,09
|1.054.228.785
|% -2,26
|
|THYAO
|19,08
|985.104.365
|% 1,06
|
|YKBNK
|3,53
|687.726.268
|% 1,44
|
|GARAN
|11,88
|2.216.778.314
|% 0,00
|
|SISE
|13,04
|1.600.463.376
|% -1,81
|
|ODAS
|1,39
|162.098.311
|% 1,46
|
|KRDMD
|9,09
|1.054.228.785
|% -2,26
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7692
|10,8601
|% -10,91
|
|Euro
|12,1786
|12,3608
|% -10,69
|
|Sterlin
|15,1329
|15,2088
|% -6,90
|
|Frank
|12,2462
|12,3200
|% -7,36
|
|Riyal
|3,0026
|3,0177
|% -7,32
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,51
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-51,39
|
|Cumhuriyet
|4.444
|4.511
|-394,00
|
|Tam
|4.341
|4.467
|-470,59
|
|Yarım
|2.098
|2.161
|-227,64
|
|Çeyrek
|1.052
|1.081
|-113,82
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|-0,66
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,13
|
Seans Raporu
14:00
daha fazla
-
14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 49 artarak (% 0.23 ) 1, 986
-
14:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
14:16XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 18, 602.00 milyon TL de
-
14:16KRGYO
Yüzde 5.92 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 161, 234 adet işlem
-
14:15TTKOM
Yüzde 5.45 oranında artışla 10.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 012, 355 adet işlem