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***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

10.12.2021 17:10
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KLNMA

13.12.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
T. KALKINMA BANK. KLNMA 18,75 6,25 1,00 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982729


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BIST En Aktif Hisseler17:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 5,39 76.611.782 % 10,00  
EUHOL 2,31 22.930.284 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 719.087 % 10,00  
EDATA 16,54 92.586.336 % 9,97  
RNPOL 15,91 15.223.468 % 9,95  
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17:26 Alış Satış %  
Dolar 13,8737 13,8888 % 0,74  
Euro 15,6403 15,6794 % 0,54  
Sterlin 18,2917 18,3835 % 0,64  
Frank 14,9766 15,0668 % 0,72  
Riyal 3,6893 3,7078 % 0,67  
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17:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 7,98  
Altın Gr. 796 796 9,06  
Cumhuriyet 5.283 5.363 69,00  
Tam 5.257 5.390 68,89  
Yarım 2.541 2.607 33,32  
Çeyrek 1.274 1.304 16,66  
Gümüş.Ons 22,12 22,15 0,18  
Gümüş Gr. 9,87 9,89 0,13  
B. Petrol 75,16 75,16 0,74  
Seans Raporu 17:26
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