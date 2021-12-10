***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
10.12.2021 17:10
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KLNMA
13.12.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
T. KALKINMA BANK. KLNMA 18,75 6,25 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982729
BIST
17:282.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,10
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:2813,8725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0853
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:2815,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0814
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:28796,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 8,91
|Açılış
|: 796,15
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:26
|HEDEF
|5,39
|76.611.782
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.930.284
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|92.586.336
|% 9,97
|
|RNPOL
|15,91
|15.223.468
|% 9,95
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,50
|4.963.252.708
|% 2,27
|
|KRDMD
|10,87
|3.156.931.167
|% 3,52
|
|PETKM
|9,14
|2.554.328.015
|% 2,24
|
|SISE
|15,74
|2.473.575.512
|% 2,21
|
|GARAN
|11,77
|1.576.371.572
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,52
|1.141.125.755
|% -0,40
|
|KRDMD
|10,87
|3.156.931.167
|% 3,52
|
|PETKM
|9,14
|2.554.328.015
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,57
|886.735.307
|% -1,11
|
|TSKB
|1,60
|377.952.453
|% -1,84
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8737
|13,8888
|% 0,74
|
|Euro
|15,6403
|15,6794
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,2917
|18,3835
|% 0,64
|
|Frank
|14,9766
|15,0668
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6893
|3,7078
|% 0,67
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,98
|
|Altın Gr.
|796
|796
|9,06
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.257
|5.390
|68,89
|
|Yarım
|2.541
|2.607
|33,32
|
|Çeyrek
|1.274
|1.304
|16,66
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,13
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,74
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, AKBNK, ARCLK
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 71 artarak (% 0.21 ) 1, 808
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDATA, EUHOL, FLAP, HEDEF, ISBTR, AVGYO
-
17:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UTPYA, RALYH, SONME, DOBUR, PRKAB, MMCAS, CRDFA
-
17:42
ZRGYO, DZGYO, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında