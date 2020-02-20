***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 14:40
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820334
BIST
16:06116.169
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -3.026,66
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
116.163
16:066,0992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,0960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:066,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
16:06316,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,46
|Açılış
|: 316,87
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,19
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|178.901.199
|% 19,87
|
|QNBFL
|147,70
|7.116.117
|% 11,89
|
|HATEK
|9,44
|33.125.215
|% 10,28
|
|LOGO
|72,35
|74.540.169
|% 6,55
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|TSPOR
|6,25
|770.285.993
|% -19,67
|
|GSRAY
|3,18
|851.381.903
|% -18,46
|
|VERTU
|5,39
|36.031.522
|% -18,33
|
|FENER
|16,64
|774.410.233
|% -14,40
|
|KRGYO
|2,50
|2.906.363
|% -13,79
|
|ASELS
|28,36
|1.237.222.674
|% -4,77
|
|BJKAS
|3,08
|1.137.487.654
|% -12,50
|
|THYAO
|14,41
|1.042.961.172
|% -3,29
|
|GSRAY
|3,18
|851.381.903
|% -18,46
|
|FENER
|16,64
|774.410.233
|% -14,40
|
|BJKAS
|3,08
|1.137.487.654
|% -12,50
|
|CEMAS
|1,24
|340.060.410
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,18
|851.381.903
|% -18,46
|
|IHLGM
|1,19
|215.685.166
|% -8,46
|
|ODAS
|2,06
|347.450.212
|% -7,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8190
|7,8583
|% -0,26
|
|Frank
|6,1710
|6,2082
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6201
|1,6282
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|3,96
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.099
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,91
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|11,08
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,54
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,37
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,40
|59,40
|0,28
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