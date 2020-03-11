***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 13:46
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826919
BIST
13:39102.173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.110,88
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:396,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:396,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:39329,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,26
|Açılış
|: 329,84
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|97.279.594
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|129.316.075
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|27.220.815
|% 19,79
|
|SELEC
|7,28
|65.514.431
|% 18,37
|
|ECZYT
|10,81
|66.206.370
|% 17,63
|
|ISKUR
|300.500,00
|300.500
|% -20,92
|
|OYAYO
|4,78
|598.972
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.572.291
|% -14,74
|
|BURCE
|5,40
|966.863
|% -10,74
|
|TSPOR
|4,27
|183.004.587
|% -10,48
|
|ASELS
|25,88
|635.551.286
|% -0,08
|
|THYAO
|9,96
|388.515.603
|% -0,10
|
|GARAN
|9,50
|229.807.953
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,27
|183.004.587
|% -10,48
|
|GSRAY
|2,43
|163.687.505
|% -5,45
|
|ODAS
|1,64
|134.968.965
|% -4,65
|
|IHLGM
|1,17
|91.282.082
|% -1,68
|
|CEMAS
|0,97
|70.991.473
|% -3,00
|
|ADESE
|1,36
|90.132.806
|% 8,80
|
|GSRAY
|2,43
|163.687.505
|% -5,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9581
|7,9980
|% 0,39
|
|Frank
|6,5575
|6,5970
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6385
|1,6467
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,72
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.177
|2.231
|21,81
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|10,55
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,28
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|35,94
|35,94
|-1,28
|