***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2020 10:53
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837126
BIST
11:4396.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 277,12
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:436,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0343
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:437,3412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0495
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:43361,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,36
|Açılış
|: 361,27
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|31.219.902
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|45.949.691
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.734.703
|% -10,00
|
|TDGYO
|2,48
|822.003
|% -7,81
|
|AYCES
|16,61
|240.218
|% -5,03
|
|TIRE
|6,99
|7.473.875
|% -4,64
|
|QNBFL
|112,10
|7.552.386
|% -4,43
|
|PGSUS
|49,90
|498.242.338
|% 6,90
|
|THYAO
|9,82
|369.631.927
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,15
|258.984.625
|% 2,94
|
|GARAN
|8,41
|216.796.116
|% -0,94
|
|GSRAY
|2,61
|194.736.479
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,15
|258.984.625
|% 2,94
|
|GSRAY
|2,61
|194.736.479
|% -0,76
|
|IHLGM
|1,07
|72.925.362
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,02
|112.259.666
|% -0,49
|
|TSPOR
|4,26
|187.842.748
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3139
|8,3556
|% 0,39
|
|Frank
|6,9033
|6,9449
|% 0,53
|
|Riyal
|1,7739
|1,7828
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|361
|361
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
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