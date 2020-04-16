***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:13
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838496
BIST
12:5895.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 131,98
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:586,9275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9275
En Düşük
6,8896
12:587,5307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:58383,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,07
|Açılış
|: 383,57
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.671.923
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|775.580
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|55.554.480
|% -9,93
|
|DOCO
|359,30
|66.756.229
|% -9,68
|
|UZERB
|2,53
|44.163
|% -9,32
|
|CLEBI
|78,40
|23.907.629
|% -9,00
|
|PGSUS
|51,45
|783.681.784
|% -7,21
|
|THYAO
|10,23
|559.268.475
|% -1,25
|
|ASELS
|26,70
|475.988.834
|% 0,98
|
|ECILC
|4,64
|438.934.821
|% 6,18
|
|MGROS
|29,82
|349.023.182
|% 3,33
|
|ECILC
|4,64
|438.934.821
|% 6,18
|
|IHLAS
|0,59
|36.850.538
|% -3,28
|
|IHLGM
|1,01
|57.740.752
|% -0,98
|
|THYAO
|10,23
|559.268.475
|% -1,25
|
|IHEVA
|1,91
|101.251.194
|% -8,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6117
|8,6549
|% -0,21
|
|Frank
|7,1267
|7,1697
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8372
|1,8464
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|6,11
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|14,70
|
|Tam
|2.530
|2.592
|15,10
|
|Yarım
|1.231
|1.261
|7,30
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|0,65
|